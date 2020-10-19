En kısa zaman birimi ölçüldü

Almanya Goethe Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, önemli bir çalışmaya imza atarak şimdiye kadarki en kısa zaman birimini ölçmeyi başardı.

Prof. Dr. Reinhard Dörner liderliğindeki ekip, ölçümü yapabilmek için bir fotonun, hidrojen molekülünün içinden ne kadar sürede geçtiğini hesapladı. Deneyde tek bir foton veya ışık parçacığının iki hidrojen molekülünün elektronları arasında ne kadar sürede geçiş yaptığı hesaplandı.

Araştırmacılar, son derece hızlı atomik ve moleküler reaksiyonları kaydedebilen çok hassas bir parçacık detektör olan reaksiyon mikroskobu isimli araç ile bir dalga modeli oluşturdu.

Hesaplamalar sonucu, ışık parçacığının hidrojen molekülünün içinden geçmesi için gereken süre 247 'Zeptosaniye' olarak belirlendi.

2016 yılında yapılan başka bir çalışmada araştırmacılar, zamanı 850 zeptosaniyeye kadar ölçmeyi başarmıştı.