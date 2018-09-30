0553 313 94 23

En kârlı yatırım için buluştular

Yatırımcılarla konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara birbirinden özel fırsatlar sunan İzmir Property Expo/İzmir Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı bugün sona eriyor.

30 Eylül 2018 Pazar 09:40
En kârlı yatırım için buluştular

Elit Fuarcılık tarafından organize edilen ve perşembe günü kapılarını açan fuara 100’ün üzerinde firma katılıyor. 500’e yakın projenin sergilendiği fuar bu akşam saat 19’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

 “Fuar, umut olacak”

Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi, ilki düzenlenen fuarın önümüzdeki yıllarda İzmir için çok daha büyük bir önem arz edeceğini söyleyerek, “Bizler her şeyden önce İzmir için yola çıktık. İzmir’de ilk kez böylesine önemli ve kapsamlı bir emlak fuarı, gerçekleştiriyor olmaktan da büyü mutluluk ve onur duyuyorum’’ dedi. İzmir’in ticari ve coğrafi konum yönüyle önemli olduğunu vurgulayan Çiçekçi, ‘’Şehrin ulaşım ağının yenilenmesi, kentsel dönüşüm noktasında atılan adımlar Türk ve yabancı yatırımcıların büyük ilgisi buraya çekiyor. Bugün emlak ve gayrimenkul sektörü açısından oldukça önemli bir noktada yer alıyor. Böylesine önemli bir döngünün içinde bulunan şehrimizde, ulusal ve uluslararası arenada büyük ses getirecek bir emlak ve gayrimenkul fuarı gerçekleştirmek ticari bir faaliyetten çok, bir hizmet olarak da değerlendirilmelidir’’ dedi. “Bu fuar üreticimize umut olacaktır” diyen Çiçekçi, “Kazanan sektör temsilcilerimiz, kazanan İzmirliler ve kazanan en nihayetinde İzmir olacaktır. Ben buradan başta fuarımıza katılan firmalarımız ve temsilcileri olmak üzere bu fuara destek olan, katkı sunan tüm kişi ve kurumlara şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum” mesajını verdi.

Cazip fiyatlar, kârlı yatırım

Kudret Çiçekçi, İzmirlilere de şu şekilde seslendi: “Döviz kurundaki değişken hareketlilik, çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan belirsizlik dönemlerinde kazandıran her zaman gayrimenkul olmuştur. Ben yine bu dönemde en doğru ve kârlı yatırımın gayrimenkul olacağını söylüyorum. Tüm İzmirlileri fırsatlarla dolu fuarımıza bekliyorum.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 09:40
  1. İzmir
  2. Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi
  3. Kudret Çiçekçi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika'yı korku sardı! Silikon vadisini kaptırabilir
    1. Amerika'yı korku sardı! Silikon..
    2. Oğuzhan'dan Şenol Güneş'e tepki!..
    3. Angela Merkel bunu ilk kez yaptı,..
    4. Ordu’da genç sporcudan acı haber!
    5. Kemal Kılıçdaroğlu baklayı ağzından..
    6. İnsanlık dışı muamele! Polis Edirne'de..
    7. İstanbul'da 14 bin 200 bandrolsüz..
    8. Düzce Valisi, internet sitesine gelen..
    9. Elon Musk istifa edecek
    10. Boğazda ilginç görüntü!
    11. Beceriksiz CHP
    12. Gaziantep'te istinat duvarı çöktü!..
    13. Kastamonu'nun meşhur 'çekme helva'sı..
    14. Bu mahallede yaşayan herkesin soyadı..
    15. Kılıçdaroğlu’ndan CHP’lilere talimat:..
    16. Camiler Avrupa'daki varlığımızın..
    17. Süresiz nafaka sempozyumu bugün
    18. Uyuşturucu satıcısı dizi oyuncusu çıktı
    19. Genç atletizm sporcusu, epilepsi..
    20. TSE belgelerinde yüzde 25 indirim
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı