En kârlı yatırım için buluştular

Elit Fuarcılık tarafından organize edilen ve perşembe günü kapılarını açan fuara 100’ün üzerinde firma katılıyor. 500’e yakın projenin sergilendiği fuar bu akşam saat 19’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

“Fuar, umut olacak”

Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi, ilki düzenlenen fuarın önümüzdeki yıllarda İzmir için çok daha büyük bir önem arz edeceğini söyleyerek, “Bizler her şeyden önce İzmir için yola çıktık. İzmir’de ilk kez böylesine önemli ve kapsamlı bir emlak fuarı, gerçekleştiriyor olmaktan da büyü mutluluk ve onur duyuyorum’’ dedi. İzmir’in ticari ve coğrafi konum yönüyle önemli olduğunu vurgulayan Çiçekçi, ‘’Şehrin ulaşım ağının yenilenmesi, kentsel dönüşüm noktasında atılan adımlar Türk ve yabancı yatırımcıların büyük ilgisi buraya çekiyor. Bugün emlak ve gayrimenkul sektörü açısından oldukça önemli bir noktada yer alıyor. Böylesine önemli bir döngünün içinde bulunan şehrimizde, ulusal ve uluslararası arenada büyük ses getirecek bir emlak ve gayrimenkul fuarı gerçekleştirmek ticari bir faaliyetten çok, bir hizmet olarak da değerlendirilmelidir’’ dedi. “Bu fuar üreticimize umut olacaktır” diyen Çiçekçi, “Kazanan sektör temsilcilerimiz, kazanan İzmirliler ve kazanan en nihayetinde İzmir olacaktır. Ben buradan başta fuarımıza katılan firmalarımız ve temsilcileri olmak üzere bu fuara destek olan, katkı sunan tüm kişi ve kurumlara şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum” mesajını verdi.

Cazip fiyatlar, kârlı yatırım

Kudret Çiçekçi, İzmirlilere de şu şekilde seslendi: “Döviz kurundaki değişken hareketlilik, çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan belirsizlik dönemlerinde kazandıran her zaman gayrimenkul olmuştur. Ben yine bu dönemde en doğru ve kârlı yatırımın gayrimenkul olacağını söylüyorum. Tüm İzmirlileri fırsatlarla dolu fuarımıza bekliyorum.”