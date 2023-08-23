En iyilerin tercihi bu yıl da değişmedi

Eskişehir’in köklü yükseköğretim kurumu olan Anadolu Üniversitesi, başarı düzeyleri yüksek olan öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerin başında gelmeye devam ediyor.

ÖSYM tarafından ilan edilen 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi örgün lisans ve ön lisans programlarının kontenjan doluluk oranları yüzde 100 ile rekor kırarken, Açıköğretim Sistemi programları da aynı şekilde yüzde 100 doluluk oranına erişti. YÖK tarafından sunulan ek kontenjanlar ile birlikte doluluk oranı ise yüzde 100’ü aştı.

Tüm puan türlerinde başarılı öğrenciler Anadolu Üniversitesinde

YKS Yerleştirme Sonuçları’na göre sözel puan türünde ve örgün programlarda yerleşen öğrencilerin yüzde 66,1’i ilk üç tercihinde, yüzde 90,5’i ilk beş tercihinde ve yüzde 97,5’i ilk on tercihinde Anadolu Üniversitesini tercih etti. Tercihte bulunan öğrencilerin aralarında Türkiye 150’incisinin de bulunduğu ilk binden 6 kişi, ilk 5 binden 104 kişi ve ilk 10 binden 201 kişi Anadolu Üniversitesine yerleşti. Türkiye 150’incisinin tercihi ise Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü oldu.

Eşit ağırlık puan türünde ve örgün programlarda yerleşen öğrencilerin yüzde 30’u ilk üç tercihinde, yüzde 64,5’u ilk beş tercihinde ve yüzde 98’i ilk on tercihinde Anadolu Üniversitesini tercih etti. Anadolu Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilerin aralarında Türkiye bin 910’uncusunun da yer aldığı ilk 5 binden 4 kişi, ilk 10 binden 143 kişi Anadolu Üniversitesine yerleşme başarısı gösterdi. Türkiye bin 910’uncusunun tercihi ise Hukuk Fakültesi oldu. Öte yandan sayısal puan türünde ve örgün programlarda ise Türkiye 6 bin 375’incisinin tercihi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı oldu. 164 okul birincisi de Anadolu Üniversitesinin kaliteli ve nitelikli eğitim veren bölüm ve programlarına yerleşti.

Dil puan türünde ve örgün programlarda ise yerleşen öğrencilerin yüzde 73,5’i ilk üç tercihinde, yüzde 97,1’i ilk 5 tercihinde Anadolu Üniversitesini tercih ederken aralarında Türkiye 643’üncüsünün de yer aldığı ilk 5 binden iki kişi, ilk 10 binden 67 kişi Anadolu Üniversitesini tercih etti. Türkiye 643’üncüsünün tercihi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Almanca Öğretmenliği Programı oldu.

Kayıtlar 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında

Anadolu Üniversiteli olma ayrıcalığına ve Türkiye’nin en büyük eğitim ailesine katılmaya hak kazanan öğrenciler için kayıt tarihleri de belli oldu. Buna göre, ÖSYM tarafından yapılan 2023 YKS ile Anadolu Üniversitesine bağlı örgün eğitim yapan Fakültelere/Yüksekokullara yerleşen adaylar, kayıtlarını 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapabilecekler. Kayıtlar, Yunus Emre Kampüsü’nde ilgili fakültelerdeki veya yüksekokullardaki kayıt bürolarında mesai saatlerinde yapılacak.