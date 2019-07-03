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"En iyi savunma oyuncuları 4 numarayı giyiyor"

- Schalke 04'e transfer olan Ozan Kabak:"Daha önce genç takımlarda 4 numarayı giymiştim ve çok seviyorum. Dünyanın en iyi savunma oyuncuları 4 numaralı forma giyiyor"- "Bundesliga'nın gelişimim için en iyi lig olduğunu biliyordum. Stuttgart benimle ilgilendiğini açıklayınca bu fırsat gerçeğe dönüştü"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:05
"En iyi savunma oyuncuları 4 numarayı giyiyor"


İSTANBUL (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'e transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak, kendisinin de giyeceği 4 numaralı formayı dünyanın en iyi savunmacılarının tercih ettiğini söyledi.

Geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a, yeni sezon öncesi de Schalke 04'e transfer olan Ozan Kabak, yeni kulübünün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncu, Schalke 04'te 4 numaralı formayı neden seçtiği ile ilgili soruya, "Daha önce genç takımlarda 4 numarayı giymiştim ve çok seviyorum. Dünyanın en iyi savunma oyuncuları 4 numaralı forma giyiyor. Bu da beni teşvik ediyor." cevabını verdi.

Almanya'ya geliş hikayesinden bahseden 19 yaşındaki Ozan, Bundesliga'nın dünyanın her yerinden takip edilen bir lig olduğunu belirtti.

Daha önce Almanya'da birkaç maç izlediğini söyleyen genç stoper, "Sonuç olarak Bundesliga'nın gelişimim için en iyi lig olduğunu biliyordum. Stuttgart benimle ilgilendiğini söyleyince, bu fırsat gerçeğe dönüştü." ifadelerini kullandı.

Stuttgart'a gelir gelmez takımı için kilit bir oyuncu olup, sezon sonunda "yılın çaylağı" ödülünü almasıyla ilgili milli oyuncu, "Kendimi geliştirebilmek için çok çalıştım. Yüzde yüz olarak maçlara odaklandım ve antremanlarda her şeyimi verdim. Bir insanın yapabileceği her şeyi yaptım. Umarım performansımı önümüzdeki sezona taşıyabilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Ozan Kabak, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 deplasmanına geldiğinde, taraftarlardan etkilendiğini kaydetti. Almanca öğrendiğini de dile getiren genç oyuncu, sahada ihtiyacı olabilecek ifadelerin hepsini artık bildiğini, genel olarak da dili konuşmakta sıkıntı yaşamadığını sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:05
  1. Bundesliga
  2. Galatasaray
  3. Ozan Kabak
  4. Schalke 04

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