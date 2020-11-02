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Teknoloji En iyi oyun müzikleri
Teknoloji

En iyi oyun müzikleri

Oyun müziği indir | Video oyunlar yediden yetmişe pek çok kişi tarafından oynanıyor. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi her gün video oyunları oynuyor. Video oyunları arasında bazılarının müzikleri ise pek çok kişi tarafından beğeniliyor. Peki, oyun müziği nasıl indiriliyor? En iyi oyun müzikleri hangileri | Oyun müziği dinle | En ünlü oyun müzikleri dinle

Yeniakit Publisher
2020-11-02 18:10:00 -
En iyi oyun müzikleri

Video oyunlar yediden yetmişe milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor. Pek çok kişi boş zamanlarında bu oyunlarla vakit geçiriyor. Söz konusu oyunların birçoğu dünya genelinde son derece popüler. Bazı oyunların müzikleri ise oyuncular tarafından çok seviliyor. Peki, en iyi oyun müzikleri hangileri?

En iyi oyun müzikleri

Oyun müzikleri bir hayli ilgi çekiyor. Sevdiğiniz oyunların müziklerini Youtube’dan bulup dinleyebilirsiniz. Ayrıca Youtube videolarını bazı sitelerden müzik formatında indirebilirsiniz. MP3 formatında indirebileceğiniz bu müzikleri bilgisayarınızdan ya da mobil cihazlarınızdan dinleyebilirsiniz.

En iyi oyun müzikleri hangileri?

En iyi oyun müzikleri konusunu araştıranlar bir hayli fazla. Elbette bu kişilerin zevklerine göre farklılık gösterebilir.

En çok sevilen 10 oyun müzikleri şöyle:

Super Mario Bros 3

Sonic The Hedgehog 3

NFS : Porsche Unleashed

Battlefield Heroes

FIFA 98

Angry Birds

Half-Life 2: Episode Two

NBA 2K11

Jackie chan Stuntmaster

S.T.A.L.K.E.R Shadow of Chernobyl

 

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