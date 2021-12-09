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Kadın - Aile En iyi Narkotik Polisi Anne ve KADES semineri yapıldı
Kadın - Aile

En iyi Narkotik Polisi Anne ve KADES semineri yapıldı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Öğrenci velileri ve öğretmenlere en iyi narkotik polisi anne ve KADES semineri yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 15:10:00 -
En iyi Narkotik Polisi Anne ve KADES semineri yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında İlçe Emniyet müdürü Murat Kundakçı ve Yozgat narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü personeli tarafından, en iyi narkotik polisi anne ve KADES uyuma semineri yapıldı.

Etkinlikte, uyuşturucu nedir, Artan uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla yapılan faaliyetlerin aktarıldığı seminerde, evde verilen eğitimin, annenin çocuklarına karşı yaklaşımının öneminden bahsedildi. Uyuşturucu maddenin tanımı, başlama nedenleri, madde bağımlılığı, bağımlılık döngüsü de detaylıca anlatıldı. Seminer sonrası katılımcılara konuya ilişkin el broşürü dağıtılarak, çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Seminerde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtımı yapıldı.
Yapılan seminere İlçe Emniyet müdürü Murat Kundakçı, okul müdürleri öğrenci velileri katıldı.

Kades nedir?

Kades, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Kades uygulaması nasıl indirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek.

Uygulamayı burdan https://www.icisleri.gov.tr indirebilirsiniz.

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