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Aktüel "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi
Aktüel

"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:00:04 -
"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, vatandaşlar bilgilendirilirken konuya ilişkin broşür dağıtıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Meydan'da kurulan stantta vatandaşlara, "Hiçbir Aile Uyuşturucu Bağımlılığını Çocuğuna Yakıştırmaz!" başlıklı bilgilendirici broşür dağıttı.

Ekiplerin dağıttığı broşürde, "Uyuşturucu Madde Nedir?", "Madde Bağımlılığı Nedir?", "Uyuşturucuya Başlama Nedenleri", "Bağımlılık Döngüsü" adlı alt başlıklarda bilgiler yer aldı.

Narkotik suçlarla mücadelenin öneminin anlatıldığı broşürde, bağımlı olunmadan kullanımın fark edilmesi ve erken müdahalenin hayat kurtardığı vurgulandı.

"Gözümüz Olun! Karşılaştığınız Uyuşturucu Ticaretini Doğrudan ve En Hızlı Şekilde Bildirin!" yazısının bulunduğu broşürde, "UYUMA Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması"nın nasıl indirileceğine yönelik bilgilere yer verildi.

Broşürde, madde bağımlılığı ile ilgili mücadele çözüm merkezlerinin isim ve telefon numaraları da belirtildi.

Vatandaşlara karanfil de dağıtan ekipler, narkotikle mücadelenin önemini anlattı.

Bilgilendirme sırasında ekiplere "Şans" adlı narkotik köpeği de eşlik etti.


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