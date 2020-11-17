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Aktüel "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında Amasyalı vatandaşlar bilgilendirildi
Aktüel

"En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında Amasyalı vatandaşlar bilgilendirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:25:29 -
"En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında Amasyalı vatandaşlar bilgilendirildi

AMASYA (AA) - Amasya'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya Park AVM'de kurulan stantta vatandaşlara, "Hiçbir aile uyuşturucu bağımlılığını çocuğuna yakıştırmaz" başlıklı bilgilendirici broşür verdi.

Broşürde, "Uyuşturucu madde nedir", "Madde bağımlılığı nedir", "Uyuşturucuya başlama nedenleri", "bağımlılık döngüsü" başlıklarında bilgiler yer aldı.

Narkotik suçlarla mücadelenin öneminin anlatıldığı broşürde, bağımlı olunmadan kullanımın fark edilmesi ve erken müdahalenin hayat kurtardığı vurgulandı.

"Gözümüz Olun! Karşılaştığınız uyuşturucu ticaretini doğrudan ve en hızlı şekilde bildirin" yazısının bulunduğu broşürde, "Uyuşturucuyla mücadele uygulamasının (UYUMA) nasıl indirileceğine yönelik bilgilere yer verildi.

Broşürde, madde bağımlılığı ile ilgili mücadele çözüm merkezlerinin isim ve telefon numaraları da belirtildi.

Vatandaşlara karanfil dağıtan ekipler, narkotikle mücadelenin önemini anlattı.

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