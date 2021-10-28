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Kadın - Aile "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi
Kadın - Aile

"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde jandarma ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında fabrikada çalışan işçileri bilgilendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 10:26:00 -
"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde jandarma ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında fabrikada çalışan işçileri bilgilendirdi.

Bilecik İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ve Osmaneli İlçe Jandarma ekiplerince İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında ilçedeki bir tavuk fabrikasında çalışan kadın işçilere yönelik uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele, tedavi yöntemleri ve uyuşturucuyla mücadele uygulamasının nasıl kullanıldığı hakkında seminer verildi. Seminer sonrası katılımcılara proje ile ilgili el broşürü dağıtımı yapılarak, anne ve babaların çocuklarıyla yakından ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Eğitime katılan anneler eğitimin çok faydalı olduğu ve her annenin bu eğitimi alması gerektiği söyledi. Ayrıca Fabrikada çalışan kadınlara Bilecik İl Jandarma Aile içi şiddet suç kısım amirliği ekiplerince KADES uygulaması hakkında bilgiler verildi. Kadınların cep telefonlarına KADES uygulaması da yüklendi ve broşürler dağıtıldı. Bilgilendirmede, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçları ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

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