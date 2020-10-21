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Teknoloji En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar belli oldu
Teknoloji

En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar belli oldu

Samsung Galaxy Note20 Ultra, DxOmark'ın gerçekleştirdiği ekran testleri sonucu en iyi ekrana sahip akıllı telefon seçildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 03:29:00 -
En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar belli oldu

DxOmark'ın ekran testlerine giren Samsung Galaxy Note20 Ultra, OnePlus 8 Pro'yu sadece 1 puan farkla geride bırakarak en iyi ekrana sahip akıllı telefon oldu.

Testlerden 89 puan almayı başaran Galaxy Note20 Ultra 5G, okunabilirlik konusunda 73, renk konusunda 79, videoda 81, hareketli görüntü konusunda 79, dokunma deneyimi konusunda 57, doku konusunda ise 80 puan aldı.

En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar listesinin 3. sırasında ise 87 puan ile Galaxy S20 Ultra 5G yer aldı. Galaxy S20 Ultra 5G'yi sırasıyla İphone 11 Pro Max ve TCL 10 Pro takip etti.

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