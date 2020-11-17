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Dünya ‘En iyi cevap Türkiye’den geldi’ diyerek başkentlerine Türk bayrağını diktiler
Dünya

‘En iyi cevap Türkiye’den geldi’ diyerek başkentlerine Türk bayrağını diktiler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanlara yönelik ırkçı açıklamaları sonrası Orta Afrika Cumnhuriyeti'nde yaşayan halk, başkent Bangui'ye Türkiye bayrağı astı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 09:55:00 -
‘En iyi cevap Türkiye’den geldi’ diyerek başkentlerine Türk bayrağını diktiler

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de yaşayan Müslümanlar, 'Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına en güçlü cevabı Türkiye verdi' diyerek mahallelerine Türk bayrağı astı.

Genç Müslümanlar Derneği Başkanı Moussa Hassabarassoul AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamalarına en güçlü cevabı Türkiye’nin verdiğini belirtti.

Hassabarassoul, "Türkiye’nin İslam'a ve Hazreti Muhammed’e hakaret eden Macron’a karşı takındığı tavır bizleri çok gururlandırdı." dedi.

OAC’de diplomatik misyonu olmayan Türkiye’nin bayrağını ülkelerinde dalgalandırmak istediklerini vurgulayan Hassabarassoul, Türkiye'nin İslam dini ve peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'i savunmasından duydukları memnuniyeti ifade etmek için Başkent Bangui’nin 3. Bölgesindeki mahallelerinin girişine Türk bayrağını astıklarını kaydetti.

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