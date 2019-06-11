En istikrarlısı Ali Aydın

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig 2018-2019 sezonunu 44 puanla 9. sırada tamamlayan Sivas Belediyespor’da, sezonun en istikrarlısı Altındağlı defans oyuncusu Ali Aydın oldu.

Yeşil-beyazlı ekibin ligde ve kupada yaptığı 35 maçın 35’inde forma giyen Aydın, oynadığı tüm karşılaşmalara ilk 11’de başladı. Teknik Direktör Özer Karadaş’ın kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer almayı başaran Ali Aydın, bu maçlarda 3 bin 92 dakika oyunda kaldı.

Sivas Belediyespor’da en az forma giyen oyuncu ise Yunus Emre Yaşar oldu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Yaşar, 2018-2019 sezonunda 1 maçta forma giydi. 4 dakikada sahada kalan Yaşar, takımın en az forma giyen oyuncusu oldu.

Sivas Belediyesporlu futbolcuların geride kalan sezonda forma giydiği maç sayısı ve sahada kaldıkları süreler şöyle: “35 maç Ali Aydın (3092 dakika), 33 maç Serkan Yavuz (2970 dakika), 32 maç Berkay Öztuvan (2688 dakika), 29 maç Murat Cömert(2512 dakika), 26 maç Serkan Demirol (2340 dakika), 27 maç Aykut Emre Yakut (2157 dakika), 34 maç Güray Gazioğlu (2030 dakika), 21 maç Ali Zorlu (1632 dakika), 20 maç Mustafa Aydın (1520 dakika), 26 maç Ercüment Eray Ataklı (1516 dakika), 26 maç Alpay Koçaklı (1463 dakika), 15 maç Kerem Kaya (1295 dakika), 28 maç Emrah Bedir (1196 dakika), 27 maç Gökhan Çırak (1178 dakika), 23 maç Halil İbrahim Can (1074 dakika), 16 maç Alperen Pak (1060 dakika), 12 maç İbrahim Sürgülü (981 dakika), 12 maç Ömer Faruk Ermeç (970 dakika), 14 maç Mehmet Fatih Ayık (787 dakika), 13 maç Emre Öztürk (697 dakika), 7 maç Ahmet Üçgün (630 dakika), 3 maç Muhammet Gundak (124 dakika), 1 maç Ahmet Ayaloğlu (11 dakika), 1 maç Yunus Emre Yaşar (4 dakika).”