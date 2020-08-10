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Ekonomi

En inovatif şehir İstanbul

2019 verilerine göre 3 bin 356 başvuruyla İstanbul, patent başvurusunda ilk sırada yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 10:44:00 -
En inovatif şehir İstanbul

Türkiye’de patent başvurusunda ilk sıralarda metropoller bulunuyor. 2019 verilerine göre 3 bin 356 başvuruyla İstanbul bir numarada. Bu ilimizi 985’le Ankara, 526’yla Bursa, 407’yle İzmir takip ediyor. Kocaeli 312, Manisa 206, Konya 196, Sakarya 167, Kayseri 139, Eskişehir 126 başvuruyla dikkat çekiyor.

Patent konusunda Bursa atağa kalktı. İnovasyon yarışında ön planda olan şehir, 2009’da İzmir’i geçmiş ve 3. sıraya yerleşmişti. Bursa 10 senedir 3. basamakta. İlk 10’da ise Adana, Denizli ve Antalya’nın yerini Sakarya, Kayseri ile Eskişehir almış durumda. Nüfusa oranlandığında Bursa’nın patent başvurularında Ankara’yı yakaladığı görülüyor. Kocaeli ve Manisa tarafından da önemli aşama kat edildiği gözleniyor.

Patentlerin tek başına inovasyonun göstergesi olmadığının altını çizen analistler, “Üniversite, araştırma merkezi ve şirket yoğunlukları da dikkate alınmalı. Dijitalleşmeye yapılan yatırımlar da göz önünde bulundurulmalı” diyorlar.

Pandeminin sosyal ve ekonomik hayatı dönüştüreceğine dikkat çeken stratejistler de “Bu durum bilimsel aktivitenin illere göre dağılımını da orta vadede etkileyecektir” görüşünü paylaşıyorlar.

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