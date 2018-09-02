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En hızlılar İstanbul’da buluşuyor

20-23 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanı’nda düzenlenecek olan TEKNOFEST, World Drone Cup’a (Dünya Drone Kupası) ev sahipliği yapacak.

02 Eylül 2018 Pazar 11:21
En hızlılar İstanbul’da buluşuyor

Türkiye Teknoloji Takımı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanı’nda düzenlenecek Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, World Drone Cup’a (Dünya Drone Kupası) ev sahipliği yapacak.

25’ten faza ülkeden toplam 64 sporcunun katılması beklenen organizasyonda, hız ve manevra kabiliyeti yüksek; tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçlar yer alacak. Bu yılki TEKNOFEST’in teknoloji yarışmalarına Aselsan, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAI, THY, TÜBİTAK ve TÜRKSAT destek verecek.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 11:21
  1. Türkiye Teknoloji Takımı
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
  3. İstanbul Yeni Havalimanı
  4. TEKNOFEST
  5. World Drone Cup
  6. Aselsan
  7. Baykar
  8. İGA
  9. İsbak
  10. Roketsan
  11. TAI
  12. THY
  13. TÜBİTAK
  14. TÜRKSAT

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