En hızlılar İstanbul’da buluşuyor

Türkiye Teknoloji Takımı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanı’nda düzenlenecek Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, World Drone Cup’a (Dünya Drone Kupası) ev sahipliği yapacak.

25’ten faza ülkeden toplam 64 sporcunun katılması beklenen organizasyonda, hız ve manevra kabiliyeti yüksek; tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçlar yer alacak. Bu yılki TEKNOFEST’in teknoloji yarışmalarına Aselsan, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAI, THY, TÜBİTAK ve TÜRKSAT destek verecek.