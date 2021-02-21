En hızlı satılan 2. el arabalar hangileridir?
Son dönemlerde ikinci el araçlara rağbet oldukça arttı. Pandemi döneminde azalan sıfır araç üretiminin bu rağbete etkisi oldu. Peki en çabuk satılan arabalar hangileridir? En hızlı satılan 2. el araba markaları nelerdir? İşte detaylar…
Koronavirüs nedeniyle bir dönem sıfır araba üretimleri durunca ikinci el araçlara rağbet zirve yaptı. Bu rağbet ikinci el araba fiyatlarını yükseltti. Merak edilen konulardan biri de en hızlı satılan ikinci el arabalar oldu. En hızlı satılan 2. el araba markaları nelerdir? En çabuk satılan arabalar hangileridir?
En hızlı satılan 2. el arabalar
Volkswagen Passat
Renault Clio
Ford Focus
Renault Megane
Renault Fluence
Opel Astra
Toyota Corolla
Renault Symbol