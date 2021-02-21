En hızlı satılan 2. el arabalar hangileridir?

Koronavirüs nedeniyle bir dönem sıfır araba üretimleri durunca ikinci el araçlara rağbet zirve yaptı. Bu rağbet ikinci el araba fiyatlarını yükseltti. Merak edilen konulardan biri de en hızlı satılan ikinci el arabalar oldu. En hızlı satılan 2. el araba markaları nelerdir? En çabuk satılan arabalar hangileridir?

En hızlı satılan 2. el arabalar

Volkswagen Passat

Renault Clio

Ford Focus

Renault Megane

Renault Fluence

Opel Astra

Toyota Corolla

Renault Symbol