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Otomotiv En hızlı B-SUV: Hyundai KONA N
Otomotiv

En hızlı B-SUV: Hyundai KONA N

Hyundai Motor Company, otomobil tutkunları tarafından merakla beklenen KONA N’e ait ilk görselleri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 04:47:00 -
En hızlı B-SUV: Hyundai KONA N

Markanın yüksek performanslı N serisinin son üyesi olan KONA N, aynı zamanda segmentinin en hızlı ve en güçlü SUV modeli olarak bir adım öne çıkıyor. Hyundai’nin kendi ürün gamı içerisinde de ilk performanslı SUV olan KONA N, geniş ve alçak duruşuyla sportif görünümü ilk bakışta belli ediyor. Güncel KONA modelleri ile aynı SUV konforunu sunan bu özel versiyon, motor performansı açısından tüm rakiplerine fark atmış oluyor. KONA N, önden bakıldığı zamanda oldukça geniş, sportif ve ikonik bir duruş sergiliyor. Arkadaysa gelişmiş bir bastırma kuvveti için büyük tip tavan spoyleri kullanılıyor.

Motor sporlarından ilham alındı

N Racing çift çıkışlı egzoz susturucuları ise yüksek performanslı motordan atılan gazları rahatlıkla dışarı tahliye ediyor. KONA N, motor sporlarından ilham alınarak geliştirilen sıra dışı bir model. Bu özelliği ile markanın Avrupa’daki iddiasını artırırken aynı zamanda SUV segmentindeki pazar payına da yardımcı olacak.

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