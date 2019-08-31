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En güzel turşu fotoğraflarını çektiler

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenen Gedelek Turşu Festivali’nde “Foto Maraton” gerçekleştirildi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:28
En güzel turşu fotoğraflarını çektiler

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenen Gedelek Turşu Festivali’nde “Foto Maraton” gerçekleştirildi. Turşu stantları ve turşu konulu fotoğraf yarışmasında ilk üçe girenler belirlendi.


Orhangazi’de düzenlenen Gedelek Turşu Festivali çerçevesinde Foto Maraton Yarışması düzenlendi. Gedelek’teki festival esnasında açılan turşu stantları ve turşu konulu fotoğraf yarışmasına 15 fotoğrafçı katıldı. Çok sayıda eserin yarıştığı fotoğraf yarışmasında birinciliği Hasan Bozbey, ikinciliği Orhan Güneş ve üçüncülüğü ise Yağmur Çizel’in çektiği fotoğraflar kazandı. Yarışmada dereceye girenlere festival komitesi tarafından plaketleri takdim edildi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:28
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