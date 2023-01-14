En gözde meslekler açıklandı! Zirvedeki meslek herkesi şaşırttı

Bloomberg, 2023'ün gözde meslekleri listesini yayınladı. Söz konusu listeyi köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Meta ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketleri on binlerce yazılımcıyı işten çıkarmasına rağmen kazanç ve gelecek kaygılarının kriter alındığı listeye göre; yazılımcılar hala zirvede" deyip şunları kaydetti:

"Gelişen teknolojiyle birlikte gözde meslekler her yıl değişiyor. Ve ailelerin çocuklarını hangi mesleklere yöneltecekleri konusunda kafaları karışık.

Bu konuda fikir sahibi olmak için Bloomberg'in 2023'ün gözde meslekleri listesine bakmakta fayda var.

Liste, U.S. News, İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan veriler analiz edilerek işe alma talebi, büyüme, ortalama maaş, istihdam oranı, gelecekteki iş beklentileri, stres düzeyi ve iş-yaşam dengesine göre hazırlandı.

İşte 2023'ün gözde meslekleri:

1. Yazılım geliştiricisi

2. Pratisyen hemşire

3. Medikal ve sağlık servisleri müdürü

4. Asistan hekim.

5. Bilgi güvenliği analisti

6. Fizik tedavi uzmanı

7. Finans müdürü

8. Bilgi işlem müdürü

9. Web geliştiricisi

10. Diş hekimi

Meta ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketleri on binlerce yazılımcıyı işten çıkarmasına rağmen kazanç ve gelecek kaygılarının kriter alındığı listeye göre; yazılımcılar hala zirvede.

Eğer matematiğe ilgisi varsa çocuklarınızı kod yazılımı kurslarına yönlendirebilirsiniz!

Ve elbette en hayati meslek doktorluk!

Pandemiyle birlikte sağlık çalışanları dünyanın her yerinde rahat iş buluyor."