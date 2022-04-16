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Teknoloji En gelişmiş savaş uçaklarını oraya gönderdiler
Teknoloji

En gelişmiş savaş uçaklarını oraya gönderdiler

Çin, en gelişmiş savaş uçakları olan J-20'leri devriye gezmek için Doğu ve Güney Çin denizine göndermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 10:05:00 -
En gelişmiş savaş uçaklarını oraya gönderdiler

Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz sürerken, dünyanın doğusunda aktif bir güç olan Çin'den J-20 hamlesi haberi geldi.

Çin J-20'leri Doğu ve Güney Çin denizinde devriye görevi için görevlendirdi.

Jetler geçen yıl halka tanıtıldı

J-20 gizli jetinin ilk versiyonlarında Rus motorları kullanıldı, ancak o zamandan beri bunlar yerli olarak üretilen ikiz motorlarla değiştirildi.

CNN International'ın haberine göre, jetler ilk kez geçen yıl Airshow China'da yeni Çin motorlarıyla halka gösterildi.

Amaç Çin'in deniz çıkarlarını daha iyi korumak

Söz konusu devriyelerin "Çin'in hava sahası güvenliğini ve deniz çıkarlarını daha iyi korumayı" amaçladığı kaydedildi.

Çin, geniş Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamını kendi egemen bölgesi olarak talep ediyor.

Uzmanlar J-20'lerin konuşlandırılmasını Çin'in askeri yeteneklerine olan güveninin artması ve diğer ülkelere göz dağı vermek olduğunu ifade etti.

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