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En fazla yaşlı nüfusa sahip Sinop'ta Kovid-19 ile mücadele sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:46:14 -
En fazla yaşlı nüfusa sahip Sinop'ta Kovid-19 ile mücadele sürüyor

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en fazla yaşlı nüfusuna sahip Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele aralıksız devam ediyor.

Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kentte koronavirüs vakalarına rastlanılan Boyabat ve Durağan ilçelerine yönelik seyahat kısıtlaması sürüyor.

Emniyet ve jandarma ekipleri, ilçelerin giriş ve çıkışında denetimler yaparak izinsiz geçişlere müsaade etmiyor.

Boyabat Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulaması başlatılan Sarıağaççayı köyüne de giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Kent genelinde belediyeler dezenfekte çalışmalarına devam ederken, 65 yaş ve üstü vatandaşlara sık sık evlerinde kalmaları çağrısı yapılıyor.

Kentte ayrıca 687 toplu taşıma aracı ile 5 bin 26 gıda işletmesi de denetlendi.

- Vefa Sosyal Destek grupları yardımları ulaştırıyor

Yaşlı nüfusun yoğun olduğu kentte Vefa Sosyal Destek grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor.

Sinop Valiliğinden alınan bilgiye göre, son 20 günlük süreçte 65 yaş ve üstü 10 bin 623 vatandaşın ihtiyaçları evlerine teslim edildi.

Bu kişilerden 1100'ü temel gıda, 2 bin 122'si sağlık yardımı, 3 bin 150'si de maaş çekme ve fatura ödeme talebinde bulundu.



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