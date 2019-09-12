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En fazla kümes hayvanı Manisa’da

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Dr.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:10
En fazla kümes hayvanı Manisa’da

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol 2018 yılı verilerine göre Türkiye’de en fazla kümes hayvanının 41 milyon 697 bin 454 adetle Manisa’da olduğunu açıkladı. Türkiye’de kümes hayvanı sayısının 2017 yılına göre yüzde 3,2 artmasına karşı Manisa’da yüzde 5’lik bir düşüş yaşandığını kaydeden Akyol, Manisa’nın Türkiye üretiminin yüzde 11,6’sını karşıladığını söyledi.


TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol 2018 yılı canlı kümes hayvanları istatistiklerini açıkladı. Akyol, Türkiye genelinde 2017 yılında 348 milyon 143 bin 754 olan kümes hayvanı sayısının 2018 yılında yüzde 3,2 artarak 359 milyon 217 bin 862 olduğunu belirtti.


2018 yılı sonu itibariyle Türkiye’de en fazla kümes hayvanına sahip olan ilk 5 ilin sırasıyla 41 milyon 697 bin 454 adetle Manisa, 33 milyon 227 bin 452 adetle Balıkesir, 29 milyon 917 bin 80 adetle Sakarya, 29 milyon 50 bin 607 adetle Bolu ve 27 milyon 413 bin 431 adetle Mersin olduğunu kaydeden Akyol, Türkiye’de en az kümes hayvanına sahip olan son 5 ilin ise sırasıyla 24 bin 935 adetle Artvin, 27 bin 230 adetle Rize, 43 bin 576 adetle Bayburt, 67 bin 537 adetle Hakkari ve 74 bin 257 adetle Trabzon olduğunu açıkladı.


Akyol açıklamasında şunları söyledi: “2017 yılında Ege Bölgesi’nde 103 milyon 4 bin 949 olan küçükbaş hayvan sayısı 2018 yılı sonu itibariyle 2017 yılına göre yüzde 2,3 artış göstererek 105 milyon 386 bin 193 olmuştur. Ege Bölgesi illeri arasında en fazla kümes hayvanı sayısına sahip illere bakıldığında Manisa 41 milyon 697 bin 454 adetle birinci, Afyonkarahisar 19 milyon 108 bin 151 adetle ikinci ve İzmir 18 milyon 897 bin 912 adetle üçüncü sırada yer almaktadır. Manisa’da 2017 yılında 43 milyon 905 bin 636 olan kümes hayvanları sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 41 milyon 697 bin 454 olmuştur. Manisa ilinde üretilen kümes hayvanları sayısı Türkiye üretiminin yüzde 11,6’sını karşılamaktadır. Manisa bu oran ile Türkiye’de ve Ege Bölgesi’nde en fazla kümes hayvanına sahip 1. il konumundadır.”


Akyol, Manisa’da en fazla kümes hayvanına sahip ilçelerin ise sırasıyla Salihli (8 milyon 122 bin 560), Akhisar (7 milyon 725 bin 790), Saruhanlı (6 milyon 772 bin 604), Turgutlu (4 milyon 182 bin 907) ve Köprübaşı (2 milyon 880 bin 963) ilçeleri olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:10
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