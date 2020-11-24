En fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,87 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,47 ile "Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu" ve yüzde 3,40 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,040920
|3,87
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,031001
|3,47
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009488
|3,40
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,051145
|3,32
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,103396
|3,26
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,112744
|3,12
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,075999
|3,12
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024501
|3,07
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|756,638444
|3,02
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,113254
|2,89
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)