En fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,16 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,09 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" ve "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|45,332229
|3,16
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,044112
|2,09
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,074595
|2,09
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,146758
|2,07
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,118271
|2,06
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,159633
|2,06
|İş Portföy Altın Fonu
|0,057635
|2,06
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,124928
|2,05
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,064202
|2,05
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,446835
|2,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)