En fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,60 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 1,57 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,54 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,289466
|1,60
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,632698
|1,57
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|773,830588
|1,54
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,415475
|1,16
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,227347
|1,15
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,089129
|1,10
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,051139
|1,08
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,113887
|1,08
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,089763
|1,06
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,335212
|0,99
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)