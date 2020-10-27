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Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:07:54 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,60 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 1,57 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,54 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,289466 1,60
QNB Finans Portföy Altın BYF 43,632698 1,57
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 773,830588 1,54
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,415475 1,16
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,227347 1,15
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,089129 1,10
Gedik Portföy Altın Fon 1,051139 1,08
HSBC Portföy Altın Fonu 4,113887 1,08
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,089763 1,06
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,335212 0,99

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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