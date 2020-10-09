En fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,62 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,26 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,09 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009554
|3,62
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,048905
|2,26
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,930677
|2,09
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023998
|2,08
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,037758
|1,83
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,110681
|1,81
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,100041
|1,68
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,055099
|1,68
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,080114
|1,62
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,108232
|1,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)