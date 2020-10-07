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Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-07 14:34:29 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,88 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,74 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,73 ile "Deniz Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009147 1,88
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023417 1,74
Deniz Port. Altın Fonu 0,057212 1,73
Garanti Portföy Altın Fonu 0,130876 1,71
Ak Portföy Altın Fonu 0,105448 1,70
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,212796 1,69
İş Portföy Altın Fonu 0,051399 1,69
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,066547 1,69
TEB Portföy Altın Fonu 0,111584 1,68
Fiba Portföy Altın Fonu 0,039392 1,68

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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