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Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-06 14:32:09 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,77 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 4,90 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 4,11 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,703627 7,77
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 79,603474 4,90
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022064 4,11
QNB Finans Portföy Altın BYF 41,024186 3,93
İş Portföy Altın Fonu 0,050116 3,92
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,888338 3,91
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,261463 3,90
Fiba Portföy Altın Fonu 0,038248 3,86
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,064829 3,85
Deniz Port. Altın Fonu 0,055837 3,84

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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