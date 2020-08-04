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Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:33:54 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,80 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,37 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,16 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 109,527980 2,80
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,065827 2,37
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,395195 1,16
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,402605 1,05
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,083766 0,83
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033518 0,65
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030155 0,54
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,098420 0,53
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,187075 0,51
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,111622 0,51

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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