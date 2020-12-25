En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,87 ile "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,101232 1,04 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,101616 1,04 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,034332 0,87 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,037075 0,87 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,025755 0,87 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,052386 0,85 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,174279 0,77 ZEM Hisse Senedi EYF 0,027170 0,72 VEM Hisse Senedi EYF 0,102314 0,72 HEM Hisse Senedi EYF 0,026194 0,71

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)