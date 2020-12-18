En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,54 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,97 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,049944 1,54 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043944 0,97 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,062543 0,97 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,053442 0,83 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,027785 0,81 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,033728 0,79 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,171381 0,79 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028729 0,78 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,029061 0,75 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,099718 0,71

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)