En fazla kazandıran BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,13 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,37 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 2,34 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,049365
|3,13
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028888
|2,37
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,042621
|2,34
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014737
|2,25
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,073145
|2,15
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096316
|2,15
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092907
|2,11
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,053095
|2,08
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048606
|2,06
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030328
|2,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)