  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-16 15:16:30 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,37 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,32 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,21 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032814 1,37
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,046653 1,32
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,044198 1,21
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036897 1,04
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030692 0,96
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050999 0,95
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054306 0,95
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049312 0,95
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015536 0,95
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,048710 0,94

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca’dan
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan "at eti" iddialarına yalanlama!

‘Lalegül’ isimli bir gıda şirketinin ürettiği sucuklarda at eti tespit edildi. Söz konusu şirketin kendisiyle ve Lalegül TV ile hiç bir ilgi..
İstanbul Valisi Yerlikaya: Cuma günü duyuracağız
Gündem

İstanbul Valisi Yerlikaya: Cuma günü duyuracağız

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yarın akşam İBB simülasyon yapacak. Niyetimiz en geç cuma günü bunu şehrimizle paylaşmak. Cuma günü artık şe..
İhanet anlaşmasını imzaladılar! Trump'tan bomba İran açıklaması
Dünya

İhanet anlaşmasını imzaladılar! Trump'tan bomba İran açıklaması

İsrail ile Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşması Beyaz Saray'da imzalandı.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı