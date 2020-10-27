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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:08:51 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,23 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,98 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,97 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014885 1,23
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029560 0,98
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032730 0,97
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053191 0,93
HEM Altın Katılım EYF 0,032339 0,88
VEM Altın Katılım EYF 0,055030 0,86
ZEM Altın Katılım EYF 0,052820 0,86
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,051275 0,84
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,053274 0,84
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,016152 0,84

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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