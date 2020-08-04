  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:38:05 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,25 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,54 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,50 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,021353 1,25
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,038395 0,54
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013959 0,50
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026080 0,32
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,021045 0,28
Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,024671 0,26
Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,020860 0,24
Cigna Finans Em. Ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010838 0,21
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014497 0,21
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,041371 0,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı