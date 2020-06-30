En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,02 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,67 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,66 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,038999 2,02 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,080734 1,67 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,080866 1,66 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,083302 1,39 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021295 1,38 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022008 1,36 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,062660 1,32 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021057 1,32 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,104816 1,30 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,087221 1,29

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

