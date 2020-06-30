  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-30 15:06:28 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,02 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,67 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,66 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,038999 2,02
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,080734 1,67
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,080866 1,66
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,083302 1,39
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021295 1,38
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022008 1,36
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,062660 1,32
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021057 1,32
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,104816 1,30
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,087221 1,29

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı