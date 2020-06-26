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Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-26 15:00:24 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,48 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,32 ile "Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,30 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032967 0,48
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,019997 0,32
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,024685 0,30
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019788 0,20
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037867 0,16
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020392 0,15
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,011125 0,14
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019675 0,13
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,020129 0,12
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018740 0,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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