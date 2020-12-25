En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,70 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF”, yüzde 0,60 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,56 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|726,017319
|-0,70
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,594016
|-0,60
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,647625
|-0,56
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,042679
|-0,50
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,438991
|-0,49
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,992294
|-0,48
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,818149
|-0,43
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,236623
|-0,43
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044637
|-0,25
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,836675
|-0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)