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Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-16 15:14:49 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,67 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 0,45 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 0,40 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,810036 -0,67
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,864110 -0,45
QNB Finans Portföy Altın BYF 41,489749 -0,40
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 81,229612 -0,35
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,174261 -0,33
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,448598 -0,30
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,201051 -0,15
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,810603 -0,14
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039451 -0,11
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077214 -0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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