En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,01 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 5,42 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 5,38 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,080450
|-6,01
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,930287
|-5,42
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,112816
|-5,38
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,285259
|-5,02
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,070197
|-4,98
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|14,408429
|-4,94
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,087021
|-4,82
|Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,171246
|-4,76
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,895994
|-4,76
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,778987
|-4,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)