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Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:34:44 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,84 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,77 ile "Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç. F" ve yüzde 2,37 ile "Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 34,125643 -2,84
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,055081 -2,77
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,184455 -2,37
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,350763 -1,78
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,346893 -1,69
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,063615 -1,65
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031891 -1,51
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,049424 -1,48
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,070111 -1,24
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080104 -1,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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