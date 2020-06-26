  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-26 14:58:43 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,08 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 1,90 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,74 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040782 -2,08
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,369357 -1,90
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,090098 -1,74
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019243 -1,58
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,930950 -1,15
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,229578 -1,01
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038912 -0,89
QNB Finans Portföy Altın BYF 34,488327 -0,74
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 38,773965 -0,73
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,652642 -0,72

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı