En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,77 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon”, yüzde 2,65 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,24 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,337363
|-2,77
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,087585
|-2,65
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,033763
|-2,24
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018773
|-1,83
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,043446
|-1,32
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,086475
|-1,29
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|16,102857
|-1,23
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,205177
|-1,23
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,102761
|-1,19
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|24,816471
|-1,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)