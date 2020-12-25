En fazla kaybettiren BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,59 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 0,53 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,49 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020826
|-0,59
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020107
|-0,53
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,021934
|-0,49
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,020477
|-0,48
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,020304
|-0,46
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020947
|-0,45
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020239
|-0,43
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,075572
|-0,39
|Cigna Finans Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,020705
|-0,39
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030777
|-0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)