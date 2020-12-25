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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:24:09 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,59 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 0,53 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,49 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,020826-0,59
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,020107-0,53
NN Hay. Em. Katkı EYF0,021934-0,49
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,020477-0,48
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,020304-0,46
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,020947-0,45
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,020239-0,43
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,075572-0,39
Cigna Finans Em. ve Hay. Stand. EYF0,020705-0,39
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,030777-0,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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