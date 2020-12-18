En fazla kaybettiren BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,79 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,61 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,38 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014483
|-0,79
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,075286
|-0,61
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,049410
|-0,38
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029181
|-0,36
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,074668
|-0,26
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050195
|-0,25
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049146
|-0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,057567
|-0,19
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019967
|-0,18
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066576
|-0,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)