En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,51 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,42 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,091274 -1,51 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,091541 -1,51 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,028866 -1,42 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,137591 -1,39 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,102831 -1,38 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,156936 -1,38 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,147119 -1,36 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,034813 -1,35 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,077424 -1,34 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,166163 -1,33

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)