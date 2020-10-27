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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:08:51 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 5,15 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 4,68 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 4,57 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYFF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,094869 -5,15
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,065228 -4,68
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040145 -4,57
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,030689 -4,23
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021315 -4,20
HEM Hisse Senedi EYF 0,020847 -3,80
VEM Hisse Senedi EYF 0,081378 -3,78
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,027105 -3,76
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034915 -3,75
ZEM Hisse Senedi EYF 0,021609 -3,75

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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