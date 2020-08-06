En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,32 ile "Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF" ve "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 1,31 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019148 -1,32 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018038 -1,32 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018077 -1,31 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017864 -1,30 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019080 -1,25 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018691 -1,24 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018775 -1,23 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018784 -1,21 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019360 -1,16 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,017584 -1,15

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

