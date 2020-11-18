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Teknoloji En fazla akıllı telefon kullanıcısına sahip ülkeler açıklandı
Teknoloji

En fazla akıllı telefon kullanıcısına sahip ülkeler açıklandı

Statista, en fazla akıllı telefon kullanıcısına sahip 10 ülkeyi açıkladı. Yayınlanan listeye göre en fazla akıllı telefon kullanıcısına sahip ülke Çin oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 19:51:00 -
En fazla akıllı telefon kullanıcısına sahip ülkeler açıklandı

Almanya merkezli istatistik şirketi Statista'nın paylaştığı verilere göre en fazla akıllı telefon kullanıcısına sahip 10 ülke belli oldu. Yayınlanan listede, en fazla akıllı telefon kullanıcısına sahip ülke 851 milyon akıllı telefon kullanıcısı ile Çin oldu.

Listenin ikinci sırasında 346 milyon akıllı telefon kullanıcısı ile Hindistan yer aldı. Hindistan'ı, 260 milyon akıllı telefon kullanıcısı ile ABD takip etti. Verilere göre ülkemizdeki akıllı telefon kullanıcı sayısı ise 45 milyona ulaştı.

İşte en fazla akıllı telefon kullanıcısına sahip 10 ülke

- Çin (851 milyon)
- Hindistan (346 milyon)
- ABD (260 milyon)
- Brezilya (97 milyon)
- Rusya (95 milyon)
- Endonezya (84 milyon)
- Japonya (73 milyon)
- Almanya (66 milyon)
- Meksika (65 milyon)
- Birleşik Krallık (55 milyon)

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