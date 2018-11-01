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En faydalısı bulgur maması

Barındırdığı vitamin ve mineraller açısından önemli bir besin kaynağı olan bulgurun, bebek ve çocuklar için gerçek bir hazine değerinde..

01 Kasım 2018 Perşembe 19:26
En faydalısı bulgur maması

Bebeklikten itibaren çocuklarınızın temel gıdası olmalı. B vitamini (tiamin) bakımından zengin olan bulgurun, yaşlılar ve hamileler tarafından tüketimine özen gösterilmesini, sofralardan eksik edilmemesi gerek.

Hafıza ve zeka gelişimi için en önde gelen besin.

Yüksek lifler sayesinde, çocukların gelişmekte olan sinir ve sindirim sistemlerinin güçlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Uzmanlar bebeklerin sekizinci aydan itibaren pirinç unundan yapılan mamalar yerine daha sağlıklı olan bulgurlu mamayı öneriyor.

Pirinç unundan ya da nişastadan yapılan mamalar, boş kalori deposudur. Katkı maddesi içerir. En azından raf ömrü için katkı maddesi kullanılmaktadır.

Oysa kimyasal işlem görmemiş, doğal bir besin olan bulgurdan her yaşta kişi yararlanabilir.

Bebekleriniz için 4 dakikada bulgur maması hazırlayabilirsiniz.

İşte; yapımı son derece kolay vitamin ve mineral deposu lezzetli bir bulgur maması tarifi:

Hazırlaması: 4 dakika

Pişirmesi: 30 dakika

Malzemeler:

2 öğünlük

1 bardak köftelik bulgur

3 adet muz

100 gr kereviz

150 gr havuç

1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı zerdeçal

Bir tencereye, kabuklarını soyup irice doğradığınız havuç ve kerevizleri koyarak üzerini örtecek kadar su ilave edin. Sebzeleri iyice yumuşayana kadar haşlayın. Daha sonra tel süzgeçten geçirerek püre haline getirin. Muzu rondodan geçirin. Bulguru bir bardak sıcak suda 20 dakika ıslatın. Havuç, kereviz, bulgur ve muzu bir kapta çırpma teli yardımıyla iyice karıştırın. Zerdeçal ve toz zencefil ekleyerek lezzetlendirin. Ilık veya soğuk olarak bebeğinize yedirin. Sevdirin. Okul çağında çok faydasını görecektir.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 19:26
  1. bulgur maması
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