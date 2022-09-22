En etkili cam temizleme yöntemleri: Pencere cam temizliği nasıl yapılır? Bu tarifler cam silerken iz bırakmıyor!

Cam neyle silinir?

Temizlik yaparken kişileri en çok zorlayan konulardan biri de cam temizliğidir. Oldukça yorucu ve zahmetli bir iş olan cam temizliğinde bazı püf noktaları bulunmaktadır. Cam silerken iz ya da buğu kalması en çok karşılaşılan sorunlardan olmaktadır. Peki, cam silerken iz bırakmaması için ne yapılmalı? En iyi cam silme yöntemi nedir? İşte yanıtı

1-KREMSİZ ŞAMPUAN KULLANIMI

Şampuanla cam silme en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Kovanızın içine koyacağınız kremsiz şampuanlı su ile önce camlarınızı siliyorsunuz. Sonra kuru bir bezle kurulama işlemini yaptıktan sonra kese kağıdı ile tekrar siliyorsunuz.

2-SİRKE İLE TEMİZLEME

Bilindiği üzere sirke, temizlikte en çok kullanılan sıvılardan birisi. Sirke, etkili bir temizlik sunmasıyla hemen hemen her evde bulunmaktadır. Sprey şişesine 3 su bardağı su, 2 su bardağı beyaz sirke, bulaşık deterjanı koyarak sileceğiniz camların ışıltısına şaşıracaksınız.

3-YUMUŞATICI KULLANMA

"Buğulu cam nasıl temizlenir?" sorusunun cevabı da oldukça basit. Cam silme suyunuza yumuşatıcı katarak camlarınızın toz tutmasını ve buğulanmasını önleyebilirsiniz.

En etkili cam temizleme yöntemleri: Pratik

2 bardak su, 3 yemek kaşığı sirke ve yarım çay kaşığı sıvı bulaşık deterjanını karıştırarak uygulayabilirsiniz.3 litre su, 1/4 bardak sirke, 2 yemek kaşığı limon suyu ve bir sıkım bulaşık deterjanını karıştırıp uygulayın.

-Yarım bardak sirke ve 2 litre ılık suyu karıştırıp uygulayın. Bu karışımları gazete kağıdıyla uygulayabilirsiniz. Gazete kağıdı camdaki kalıntıları daha iyi temizler.

-Hava çok güneşliyken camları silmeyin. Sıcaklıktan dolayı camlarınız hemen kuruyacağından lekeler kalacaktır.

-Camı temizlerken bir tarafını sağdan sola, diğer tarafını da yukarıdan aşağı doğru silin. Bu sayede hangi tarafta leke kaldığını daha kolay anlayabilirsiniz.

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